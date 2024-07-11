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СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому

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Служба внешней разведки России получила от своего резидента в Киеве данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому .

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на рассекреченную шифрограмму, обнародованную в журнале «Разведчик».

Соответствующие контакты, как говорится в документе, установлены с лидером партий «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

Кроме того, согласно шифрограмме на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине.

В мае сообщалось, что США ищут альтернативу Зеленскому.

Также в СВР заявляли, что для российской разведки становится всё более очевидным, что Штаты уже скоро закроют «проект Зеленский».

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