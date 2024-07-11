СВР рассекретила донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на рассекреченную шифрограмму, обнародованную в журнале «Разведчик».
Соответствующие контакты, как говорится в документе, установлены с лидером партий «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.
Кроме того, согласно шифрограмме на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине.
В мае сообщалось, что США ищут альтернативу Зеленскому.
Также в СВР заявляли, что для российской разведки становится всё более очевидным, что Штаты уже скоро закроют «проект Зеленский».