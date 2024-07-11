Politico: Трамп допускает сокращение обмена развединформацией с членами НАТО
Об этом пишет Politico.
По данным газеты, такая информация включает в себя также данные, которые использует Украина в конфликте.
«Чиновники заявили, что узнали о предложении ограничить обмен разведданными во время обсуждений с советниками Трампа более широких планов по сокращению участия США в НАТО», — говорится в публикации.
Ранее в Financial Times заявили, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.
Также в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.