Politico: Трамп допускает сокращение обмена развединформацией с членами НАТО

Бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах рассматривает возможность сокращения обмена США разведданными с членами НАТО.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, такая информация включает в себя также данные, которые использует Украина в конфликте.

«Чиновники заявили, что узнали о предложении ограничить обмен разведданными во время обсуждений с советниками Трампа более широких планов по сокращению участия США в НАТО», — говорится в публикации.

Ранее в Financial Times заявили, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.

Также в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.