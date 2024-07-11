Newsweek: встреча БРИКС в июне говорит о растущем отторжении политики США в мире

Июньская встреча министров иностранных дел БРИКС и партнёров организации говорит о растущем недовольстве политикой США в мире.

Такое мнение в статье для Newsweek выразил международный обозреватель Адам Галлахер.

По его словам, встречи БРИКС выгодно отличаются от западных саммитов и форумов за счёт того, что отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга.

Кроме того, как отметил Галлахер, особую опасность для позиций США представляет предлагаемая БРИКС дедолларизация.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС.

Также посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны — члены БРИКС превращаются в главную движущую силу глобальной экономики.