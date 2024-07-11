Сенатор Тиллис: угрозы Трампа вывести США из НАТО призваны лишь посеять страх
Такое мнение выразил сопредседатель группы наблюдателей Североатлантического альянса в американском сенате Том Тиллис.
«Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределённости и сомнений», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Financial Times заявили, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.
Также в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.