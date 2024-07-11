RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Тиллис: угрозы Трампа вывести США из НАТО призваны лишь посеять страх

Короткая ссылка
Угрозы экс-президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределённость среди союзников.

Такое мнение выразил сопредседатель группы наблюдателей Североатлантического альянса в американском сенате Том Тиллис.

«Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределённости и сомнений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Financial Times заявили, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.

Также в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить