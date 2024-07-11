Журналист Джейкобс: Киев хочет провести конференцию с участием России до выборов в США

Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России.

Об этом в соцсети X написала журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По её словам, желание провести встречу до президентских выборов в США сигнализирует о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп потребует от Владимира Зеленского заключить мир до 20 января.

Также Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом для обсуждения мирного плана.