США позволили американцам платить налоги в России до октября 2024 года

В Минфине США разрешили американцам и организациям в Штатах платить налоги, пошлины и другие обязательные платежи в России до 9 октября 2024 года.

«Лицам или организациям из США разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов... с участием... Российской Федерации», — приводит текст документа РИА Новости.

Уточняется, что операции разрешается проводить до 9 октября 2024 года.

Ранее американский Минфин сообщил России, что Соединённые Штаты приостанавливают соглашение об избежании двойного налогообложения. Документ был подписан в Вашингтоне ещё в 1992 году.

Также прекращён договор об избежании двойного налогообложения России и Латвии.