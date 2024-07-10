США позволили американцам платить налоги в России до октября 2024 года
- РИА Новости
«Лицам или организациям из США разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификации или возмещения налогов... с участием... Российской Федерации», — приводит текст документа РИА Новости.
Уточняется, что операции разрешается проводить до 9 октября 2024 года.
Ранее американский Минфин сообщил России, что Соединённые Штаты приостанавливают соглашение об избежании двойного налогообложения. Документ был подписан в Вашингтоне ещё в 1992 году.
Также прекращён договор об избежании двойного налогообложения России и Латвии.