El País: по мнению Путина и Си, переговоры с Украиной пройдут до конца года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что до конца года могут состояться новые мирные переговоры с Украиной.

Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на два доклада, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил европейским лидерам после своих визитов в Россию и Китай.

Как уточняет ТАСС, Орбан также отметил, что говорил с Си Цзиньпином о возможных сценариях развития конфликта после президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что «смена декораций» в Соединённых Штатах может повлиять на решимость украинских властей пойти на переговоры.