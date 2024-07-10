Небензя: Москва ждёт реакции от Осло на инцидент в Киеве с применением NASAMS

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Москва ждёт реакции от Осло на инцидент в Киеве с применением NASAMS.

По его словам, установку NASAMS, вероятно, поставили Киеву норвежские власти.

«Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?», — цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу.

Как подчеркнула представитель российского МИД Мария Захарова, многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве.