FT: европейские политики на саммите НАТО ведут переговоры с приближёнными Трампа
Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, политики надеются уже начать налаживать связи в случае победы Трампа на выборах.
«... на этой неделе организовали встречи с лицами, связанными с Трампом, такими как Кит Келлог, бывший глава аппарата Совета национальной безопасности, и бывший госсекретарь Майк Помпео», — говорится в публикации.
Ранее в Financial Times заявили, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.
Также в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.