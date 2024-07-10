FT: европейские политики на саммите НАТО ведут переговоры с приближёнными Трампа

Высокопоставленные европейские политики на полях саммита НАТО в Вашингтоне организовали встречи с приближёнными к экс-президенту США Дональду Трампа лицами.

Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, политики надеются уже начать налаживать связи в случае победы Трампа на выборах.

«... на этой неделе организовали встречи с лицами, связанными с Трампом, такими как Кит Келлог, бывший глава аппарата Совета национальной безопасности, и бывший госсекретарь Майк Помпео», — говорится в публикации.

Ранее в Financial Times заявили, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.

Также в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.