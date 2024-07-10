CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа

Меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией.

Об этом информирует телеканал CNN.

По его информации, американская разведка получила данные, что лица, якобы нанятые Россией, собирались организовать серию атак по саботажу военных объектов США.

При этом конкретные причины усиления мер безопасности названы не были.

В конце июня военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности.

Позже Пентагон подтвердил, что принимает меры для безопасности военных США в Европе.