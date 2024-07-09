Немец из Берлина бежал в Россию после отказа осудить спецоперацию на Украине
Когда Руслан не пустил в мужской туалет на концерте женщину с наклеенными усами, считавшую себя мужчиной, на работе его отчитали. Позднее американским владельцам фирмы доложили, что Руслан придерживается пророссийских взглядов. Тогда его и заставили осудить СВО письменно и отказаться от своих убеждений.
«Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство. И это донесли до американцев, и меня выгнали. Один пророссийский полицейский начальник в Берлине мне сказал: «Смотри, ты военный и пророссиянин, ты не осуждаешь СВО — за тобой могут прийти», — рассказал собеседник.
Руслан продал дом и вещи, бежал в Россию через Стамбул, после чего поселился в Великом Новгороде на участке с видом на Рюриково городище. Он также перевёз свою 86-летнюю маму-немку, которая уже получила российское гражданство.