RT в Telegram
Подпишись

Немец из Берлина бежал в Россию после отказа осудить спецоперацию на Украине

Короткая ссылка
Немец из Берлина Руслан Рюмшюссель бежал в Россию после того, как его уволили за отказ осудить спецоперацию на Украине. Бывший советский офицер с двойным гражданством работал в охране в Германии. До начала СВО немецкое руководство компании было вежливо и ценило его, но после февраля 2022 года всё изменилось, рассказал мужчина RT.

Когда Руслан не пустил в мужской туалет на концерте женщину с наклеенными усами, считавшую себя мужчиной, на работе его отчитали. Позднее американским владельцам фирмы доложили, что Руслан придерживается пророссийских взглядов. Тогда его и заставили осудить СВО письменно и отказаться от своих убеждений.

«Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство. И это донесли до американцев, и меня выгнали. Один пророссийский полицейский начальник в Берлине мне сказал: «Смотри, ты военный и пророссиянин, ты не осуждаешь СВО — за тобой могут прийти», — рассказал собеседник.

Руслан продал дом и вещи, бежал в Россию через Стамбул, после чего поселился в Великом Новгороде на участке с видом на Рюриково городище. Он также перевёз свою 86-летнюю маму-немку, которая уже получила российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить