Постпредство: Россия допустила Украину на заседание СБ только после просьбы США

Дипломаты США были вынуждены вместо украинских коллег просить Россию допустить Украину на заседание Совбеза ООН, потому что киевские власти получили отказ из-за отсутствия даже минимальной протокольной вежливости, сообщила политкоординатор российского постпредства в организации Надежда Соколова.

«Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН», — сообщила она в своём Telegram.

Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась «прогнуть» СБ ООН под свои «понятия», Россия как председатель не могла, подчеркнула Соколова.

«За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует», — сказала она.

Москва не собирается «потакать хамам» в Совбезе, подчеркнула Соколова.

Во время заседания Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.