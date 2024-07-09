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Постпредство: Россия допустила Украину на заседание СБ только после просьбы США

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Дипломаты США были вынуждены вместо украинских коллег просить Россию допустить Украину на заседание Совбеза ООН, потому что киевские власти получили отказ из-за отсутствия даже минимальной протокольной вежливости, сообщила политкоординатор российского постпредства в организации Надежда Соколова.

«Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН», — сообщила она в своём Telegram.

Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась «прогнуть» СБ ООН под свои «понятия», Россия как председатель не могла, подчеркнула Соколова.

«За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует», — сказала она.

Москва не собирается «потакать хамам» в Совбезе, подчеркнула Соколова.

Во время заседания Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.

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