Белый дом: Индии нужно использовать связи с Россией, чтобы Москва завершила СВО

Индии следует использовать свои связи с Россией, чтобы убедить Кремль завершить конфликт на Украине, считают американские власти.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Важно, чтобы все страны, включая Индию, поддерживали усилия по обеспечению прочного и справедливого мира на Украине», — отметила она.

Ранее представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди высказаться в защиту Украины во время его визита в Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что властям США стоит заниматься своими внутренними делами, а не давить на Индию и Россию.