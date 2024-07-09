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Белый дом: Индии нужно использовать связи с Россией, чтобы Москва завершила СВО

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Индии следует использовать свои связи с Россией, чтобы убедить Кремль завершить конфликт на Украине, считают американские власти.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Важно, чтобы все страны, включая Индию, поддерживали усилия по обеспечению прочного и справедливого мира на Украине», — отметила она.

Ранее представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди высказаться в защиту Украины во время его визита в Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что властям США стоит заниматься своими внутренними делами, а не давить на Индию и Россию.

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