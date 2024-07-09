Белый дом: Индии нужно использовать связи с Россией, чтобы Москва завершила СВО
Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Важно, чтобы все страны, включая Индию, поддерживали усилия по обеспечению прочного и справедливого мира на Украине», — отметила она.
Ранее представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди высказаться в защиту Украины во время его визита в Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что властям США стоит заниматься своими внутренними делами, а не давить на Индию и Россию.