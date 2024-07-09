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Bloomberg: Эр-Рияд намекнул, что продаст бонды G7 при конфискации активов России

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Чиновники из Саудовской Аравии мягко намекнули странам G7, что королевство может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: Эр-Рияд намекнул, что продаст бонды G7 при конфискации активов России
  • Gettyimages.ru

«В этом году Саудовская Аравия в частных контактах намекнула, что может продать ряд европейских долговых активов, если «Большая семёрка» решит конфисковать замороженные активы России почти на $300 млрд», — пишет агентство.

Как утверждает источник, саудовское Министерство финансов сообщило коллегам из G7 о своём несогласии с идеей конфискации российских активов.

Вместе с этим в Минфине королевства отметили, что «никаких подобных угроз не было», сообщает агентство.

В Москве ранее обратили внимание на то, что в России есть значительные объёмы западного имущества и средств, которые страна сможет использовать для ответа на конфискацию её активов за рубежом.

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