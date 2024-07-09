Bloomberg: Эр-Рияд намекнул, что продаст бонды G7 при конфискации активов России

Чиновники из Саудовской Аравии мягко намекнули странам G7, что королевство может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе, сообщает Bloomberg.

«В этом году Саудовская Аравия в частных контактах намекнула, что может продать ряд европейских долговых активов, если «Большая семёрка» решит конфисковать замороженные активы России почти на $300 млрд», — пишет агентство.

Как утверждает источник, саудовское Министерство финансов сообщило коллегам из G7 о своём несогласии с идеей конфискации российских активов.

Вместе с этим в Минфине королевства отметили, что «никаких подобных угроз не было», сообщает агентство.

В Москве ранее обратили внимание на то, что в России есть значительные объёмы западного имущества и средств, которые страна сможет использовать для ответа на конфискацию её активов за рубежом.