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Небензя: реакция Гутерреша на взрывы в Киеве говорит о двойных стандартах

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То, что Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию в падении ракеты на больницу, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил российский постпред Василий Небензя.
Небензя: реакция Гутерреша на взрывы в Киеве говорит о двойных стандартах
  • AP
  • © Yuki Iwamura

РИА Новости напоминает, что Гутерреш осудил «ракетные удары России» по гражданским объектам в Киеве, однако в секретариате ООН не выступили с осуждением теракта Украины в Севастополе с помощью ракет ATACMS.

«Я говорил ему, что это явно двойные стандарты... Но когда что-то происходит на Украине, Генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию», — сказал Небензя.

Как подчеркнули в Москве, многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве.

По словам Небензи, есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.

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