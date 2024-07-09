То, что Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию в падении ракеты на больницу, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил российский постпред Василий Небензя.

РИА Новости напоминает, что Гутерреш осудил «ракетные удары России» по гражданским объектам в Киеве, однако в секретариате ООН не выступили с осуждением теракта Украины в Севастополе с помощью ракет ATACMS.

«Я говорил ему, что это явно двойные стандарты... Но когда что-то происходит на Украине, Генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию», — сказал Небензя.

Как подчеркнули в Москве, многочисленные свидетели подтвердили, что одна из западных ракет NASAMS угодила в строение на территории детской больницы в Киеве.

По словам Небензи, есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.