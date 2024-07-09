США отвергли информацию Службы внешней разведки (СВР) России об американских планах по смене власти в Грузии.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Миллер отметил, что Госдеп считает данные СВР «абсурдными».

Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по результатам парламентских выборов в стране.

В пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что план США по смене власти в Грузии предусматривает «сакральную жертву» из числа протестующих.

Также в СВР сказали, что США могут готовить «цветную революцию» в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.