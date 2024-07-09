Госдеп США отверг данные СВР России о планах по смене власти в Грузии
- Gettyimages.ru
Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Миллер отметил, что Госдеп считает данные СВР «абсурдными».
Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по результатам парламентских выборов в стране.
В пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что план США по смене власти в Грузии предусматривает «сакральную жертву» из числа протестующих.
Также в СВР сказали, что США могут готовить «цветную революцию» в Грузии с помощью президента Саломе Зурабишвили.