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GT: визит Моди в Россию говорит о снижении влияния США в мире

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Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния США в мире.

Об этом пишет индийский аналитик С.Л. Кантан в статье для китайского государственного издания Global Times.

Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8—9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет.

«Удивительно, что США имеют такое большое влияние в мире, представляя менее 5% населения мира», — высказывает мнение автор статьи.

По его словам, ключ к этой чрезмерной власти — это стратегия «разделяй и властвуй».

«Однако эта дифференциальная власть быстро сокращается, о чём свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию — первый за пять лет», — отмечает С.Л. Кантан.

Он подчеркнул, что, когда только начался российско-украинский конфликт, США очень надеялись, что отношения Индии с Россией ухудшатся. По его словам, в последнее время становится понятно, что это не так.

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