Boeing 757-200 потерял колесо при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя авиакомпании, Boeing 757-200 вылетел из Лос-Анджелеса утром около 07:16 по местному времени и приземлился в международном аэропорту Денвера в 10:10.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации начало расследование данного инцидента.
С бортами авиакомпании всё чаще возникают проблемы.
Инженер, проработавший в ней десять лет, рассказал, что сотни людей могут погибнуть, если проблемы с качеством самолётов не будут решены.