Boeing 757-200 потерял колесо при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса

Самолёт United Airlines потерял колесо шасси при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник, 8 июля. На борту в этот момент находились 174 пассажира и семь членов экипажа.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя авиакомпании, Boeing 757-200 вылетел из Лос-Анджелеса утром около 07:16 по местному времени и приземлился в международном аэропорту Денвера в 10:10.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации начало расследование данного инцидента.

С бортами авиакомпании всё чаще возникают проблемы.

Инженер, проработавший в ней десять лет, рассказал, что сотни людей могут погибнуть, если проблемы с качеством самолётов не будут решены.