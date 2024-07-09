Конгрессмен-демократ Смит призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если президент продолжит свою кампанию, это будет ошибкой», — заявил он.

Смит уточнил, что Байден должен уступить место, чтобы можно было найти нового кандидата, который поставит демократов в максимально сильную позицию для победы над бывшим президентом США Дональдом Трампом в ноябре.

Ранее член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что Байдену следует выйти из президентской гонки, если он не в силах одержать уверенную победу над Трампом.