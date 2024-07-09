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Конгрессмен-демократ Смит призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

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Конгрессмен от Демократической партии Адам Смит призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если президент продолжит свою кампанию, это будет ошибкой», — заявил он.

Смит уточнил, что Байден должен уступить место, чтобы можно было найти нового кандидата, который поставит демократов в максимально сильную позицию для победы над бывшим президентом США Дональдом Трампом в ноябре.

Ранее член палаты представителей конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что Байдену следует выйти из президентской гонки, если он не в силах одержать уверенную победу над Трампом.

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