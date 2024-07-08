Стивен Кинг заявил, что Байден должен выйти из президентской гонки

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Джо Байден не должен участвовать в выборах.

«Джо Байден был прекрасным президентом, но для него пришло время — в интересах Америки, которую он так явно любит, — объявить, что он не будет баллотироваться», — написал он в X.

Пост прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск, отметив, что даже Стивен Кинг отдаст свой голос экс-президенту Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что группа крупных спонсоров Демократической партии направила письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.