В прокуратуре Москвы прошла встреча с делегацией из Китая
- РИА Новости
На встрече присутствовали первый зампрокурора провинции Чжэцзян Ху Донглин, прокурор города Шаосин Хуан Шигэнь, прокурор города Цзиньхуа Чжун Жуйю, прокурор города Цюйчжоу Хуан Шуфэн и другие представители ведомства.
«Члены китайской делегации выразили благодарность за тёплый приём, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи», — говорится в сообщении.
Генпрокурор России Краснов ранее встретился с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом.