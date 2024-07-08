В прокуратуре Москвы прошла встреча с делегацией из Китая

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в Москве состоялась встреча с представителями Верховной народной прокуратуры Китая.

На встрече присутствовали первый зампрокурора провинции Чжэцзян Ху Донглин, прокурор города Шаосин Хуан Шигэнь, прокурор города Цзиньхуа Чжун Жуйю, прокурор города Цюйчжоу Хуан Шуфэн и другие представители ведомства.

«Члены китайской делегации выразили благодарность за тёплый приём, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи», — говорится в сообщении.

Генпрокурор России Краснов ранее встретился с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом.