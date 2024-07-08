RT в Telegram
Подпишись

В прокуратуре Москвы прошла встреча с делегацией из Китая

Короткая ссылка
По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в Москве состоялась встреча с представителями Верховной народной прокуратуры Китая.
В прокуратуре Москвы прошла встреча с делегацией из Китая
  • РИА Новости

На встрече присутствовали первый зампрокурора провинции Чжэцзян Ху Донглин, прокурор города Шаосин Хуан Шигэнь, прокурор города Цзиньхуа Чжун Жуйю, прокурор города Цюйчжоу Хуан Шуфэн и другие представители ведомства.

«Члены китайской делегации выразили благодарность за тёплый приём, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи», — говорится в сообщении.

Генпрокурор России Краснов ранее встретился с коллегой из Венесуэлы Тареком Вильямом Саабом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить