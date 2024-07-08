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Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине

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Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Пекине.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передаёт РИА Новости.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении.

Ранее Орбан прибыл с визитом в Китай.

Позже в МИД Китая заявили, что председатель Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

5 июля Виктор Орбан сообщил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». Перед этим премьер Венгрии посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.

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