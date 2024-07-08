WSJ: НАТО на саммите в Вашингтоне намерено раскритиковать КНР за поддержку России
Информация об этом появилась на сайте The Wall Street Journal.
«НАТО в своём коммюнике по итогам саммита планирует подвергнуть критике Китай за поддержку России», — говорится в публикации.
Кроме того, основными темами саммита альянса станут Украина, Россия и вопрос расходов Европы на оборону.
Ранее в Вашингтоне началась акция протеста перед саммитом НАТО.
Также в EURACTIV написали, что НАТО не придумало, как ещё раз пообещать Украине членство.