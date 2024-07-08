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WSJ: НАТО на саммите в Вашингтоне намерено раскритиковать КНР за поддержку России

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Страны НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание Пекином помощи России в ведении СВО.

Информация об этом появилась на сайте The Wall Street Journal.

«НАТО в своём коммюнике по итогам саммита планирует подвергнуть критике Китай за поддержку России», — говорится в публикации.

Кроме того, основными темами саммита альянса станут Украина, Россия и вопрос расходов Европы на оборону.

Ранее в Вашингтоне началась акция протеста перед саммитом НАТО.

Также в EURACTIV написали, что НАТО не придумало, как ещё раз пообещать Украине членство.

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