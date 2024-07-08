МИД Нидерландов: реакция посла России на решение о поставках F-16 ВСУ разочаровывает

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающей» реакцию посла России на решение Гааги выдать разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину.

Об этом информирует телеканал NOS, передаёт РИА Новости.

По словам министра, это показывает, что Россия «не готова найти урегулирование конфликта».

Отмечается, что посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил ранее, что Москва рассматривает решение Гааги как сознательное движение в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки.

Ранее власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Позже новые главы Минобороны и МИД Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп впервые приехали с визитом на Украину, где встретились со своими коллегами и Владимиром Зеленским.

Кроме того, в Interia заявили, что Украина может разместить часть F-16 в Польше.