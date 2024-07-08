МИД: у России не возникает мысли вернуться в Совет Европы, так как это невозможно
«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения», — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.
Также в Politico сообщали, что политики в Евросоюзе рассматривают введение ограничений на перемещение российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы.