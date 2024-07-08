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МИД: у России не возникает мысли вернуться в Совет Европы, так как это невозможно

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Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил в интервью газете «Известия», что у Москвы не возникает мысли о возвращении страны в Совет Европы, так как это невозможно.

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.

Также в Politico сообщали, что политики в Евросоюзе рассматривают введение ограничений на перемещение российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы.

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