Председатель тори Холден призвал расследовать «вмешательство» России в выборы
Об этом сообщает издание Times.
Как сказано в материале, Холден направил письмо секретарю кабмина Саймону Кейсу и советнику по нацбезопасности сэру Тиму Барроу с просьбой расследовать данные заявления.
Выборы в британский парламент состоятся 4 июля. Согласно опросам общественного мнения, партия консерваторов значительно уступает лейбористам.
Ранее британская Лейбористская партия отстранила своего кандидата в парламент Энди Брауна за то, что он читал и распространял материалы RT.