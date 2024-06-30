Председатель тори Холден призвал расследовать «вмешательство» России в выборы

Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден призвал расследовать сообщения о якобы вмешательстве России в выборы в стране.

Об этом сообщает издание Times.

Как сказано в материале, Холден направил письмо секретарю кабмина Саймону Кейсу и советнику по нацбезопасности сэру Тиму Барроу с просьбой расследовать данные заявления.

Выборы в британский парламент состоятся 4 июля. Согласно опросам общественного мнения, партия консерваторов значительно уступает лейбористам.

Ранее британская Лейбористская партия отстранила своего кандидата в парламент Энди Брауна за то, что он читал и распространял материалы RT.