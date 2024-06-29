Автобус с сотрудниками АЭС «Аккую» попал в ДТП в Турции
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Об этом сообщает телеканал NTV.
«Водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС, и в другой автобус с рабочими», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли два человека, ещё 35 человек пострадали.
Ранее в результате ДТП с автобусом в провинции Ван на юго-востоке Турции два человека погибли, ещё 30 пострадали.