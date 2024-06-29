Автобус с сотрудниками АЭС «Аккую» попал в ДТП в Турции

Перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую» автобус столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.

Об этом сообщает телеканал NTV.

«Водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС, и в другой автобус с рабочими», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два человека, ещё 35 человек пострадали.

Ранее в результате ДТП с автобусом в провинции Ван на юго-востоке Турции два человека погибли, ещё 30 пострадали.