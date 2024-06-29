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Дуда продлил пребывание в Польше военных США, Великобритании и Канады

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Польский глава Анджей Дуда разрешил пребывание в стране военных контингентов Соединённых Штатов, Великобритании и Канады до конца года.
Дуда продлил пребывание в Польше военных США, Великобритании и Канады
  • AP
  • © Miguel Angelo Pereira

Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности Польши, передаёт ТАСС.

Дуда издал постановление, позволяющее военным, а также боевым средствам, оставаться в Польше до 31 декабря 2024 года. 

В частности, находиться на территории республики смогут до 6,5 тыс. американских военнослужащих, до 700 британских и до 350 канадских военных. 

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не будет отправлять на Украину своих военных даже в составе учебных миссий.

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