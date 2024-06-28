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Хуситы атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях

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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали четыре коммерческих корабля в Красном и Средиземном морях.

Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире Al Masirah.

Совместно с бойцами «Исламского сопротивления Ирака» хуситы в Средиземном море ударили по нефтяному танкеру Waler, направлявшемуся в израильский порт Хайфа.

Также хуситы нанесли удары по контейнеровозу Johannes Maersk в Средиземном море, танкеру для перевозки жидких химических веществ Delonix и балкеру Ioannis в Красном море.

Ранее хуситы заявили о первом ударе собственной гиперзвуковой ракетой по судну Израиля.

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