Хуситы атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали четыре коммерческих корабля в Красном и Средиземном морях.

Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире Al Masirah.

Совместно с бойцами «Исламского сопротивления Ирака» хуситы в Средиземном море ударили по нефтяному танкеру Waler, направлявшемуся в израильский порт Хайфа.

Также хуситы нанесли удары по контейнеровозу Johannes Maersk в Средиземном море, танкеру для перевозки жидких химических веществ Delonix и балкеру Ioannis в Красном море.

Ранее хуситы заявили о первом ударе собственной гиперзвуковой ракетой по судну Израиля.