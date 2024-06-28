Байден признал свои неудачи на дебатах
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О своих промахах президент США сказал на мероприятии в штате Северная Каролина, пишет ТАСС.
Байден признал, что он уже «не молодой человек», из-за чего возникают некоторые проблемы во время публичных выступлений.
«Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше», — признал Байден.
При этом он заявил, что его оппонент является угрозой американской демократии.
Ранее стало известно о том, что Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов.