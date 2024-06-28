МО России: БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США антитеррористической «коалиции» опасно сблизился с самолётом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов.

«Над населённым пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии», — цитирует его ТАСС.

Аналогичный инцидент произошёл во вторник, 25 июня. Сообщалось, что Су-34 удалось избежать столкновения с БПЛА «коалиции» над Сирией.