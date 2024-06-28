Бутина прокомментировала дебаты Байдена и Трампа

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что дебаты свидетельствуют о расколе в американском обществе — кандидаты не согласны не только по вопросам внешней, но и по вопросам внутренней политики.

«Всё будет зависеть от избирательных технологий и от того, как «на верхах» среди крупных капиталистов будет решён этот вопрос. Поэтому в настоящую предвыборную борьбу в США очень слабо верю», — сказала Бутина.

Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал дебаты Байдена с Трампом.