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Бутина прокомментировала дебаты Байдена и Трампа

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Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Бутина прокомментировала дебаты Байдена и Трампа
  • © МИА «Россия сегодня»

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что дебаты свидетельствуют о расколе в американском обществе — кандидаты не согласны не только по вопросам внешней, но и по вопросам внутренней политики.

«Всё будет зависеть от избирательных технологий и от того, как «на верхах» среди крупных капиталистов будет решён этот вопрос. Поэтому в настоящую предвыборную борьбу в США очень слабо верю», — сказала Бутина.

Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал дебаты Байдена с Трампом.

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