Рябков: Трамп позже поймёт безальтернативность предложений Путина по Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп, независимо от своего статуса в будущем, осознаёт безальтернативность предложений президента России Владимира Путина по Украине.

AP

© Carlos Osorio

Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС. Ранее Трамп в ходе дебатов с президентом США Джо Байденом назвал неприемлемыми условия Путина по решению конфликта на Украине.