Рябков: Трамп позже поймёт безальтернативность предложений Путина по Украине
Бывший американский лидер Дональд Трамп, независимо от своего статуса в будущем, осознаёт безальтернативность предложений президента России Владимира Путина по Украине.
- AP
- © Carlos Osorio
Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.
Ранее Трамп в ходе дебатов с президентом США Джо Байденом назвал неприемлемыми условия Путина по решению конфликта на Украине.
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