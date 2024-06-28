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Рябков: Трамп позже поймёт безальтернативность предложений Путина по Украине

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Бывший американский лидер Дональд Трамп, независимо от своего статуса в будущем, осознаёт безальтернативность предложений президента России Владимира Путина по Украине.
Рябков: Трамп позже поймёт безальтернативность предложений Путина по Украине
  • AP
  • © Carlos Osorio

Об этом сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

Ранее Трамп в ходе дебатов с президентом США Джо Байденом назвал неприемлемыми условия Путина по решению конфликта на Украине.

 

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