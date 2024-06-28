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Сенатор Джабаров прокомментировал беседу Белоусова и Остина

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Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина.
Сенатор Джабаров прокомментировал беседу Белоусова и Остина
  • РИА Новости

«Я думаю, что это позитивный момент, который надо учитывать. Американцы же внимательно следят за нами: за нашими военными и дипломатическими контактами, за географией поездок нашего президента, за ситуацией в зоне СВО», — заявил Джабаров в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, таким образом американская сторона «прощупывает» почву, и это только начало.

«Одним словом, сигнал хороший, будем следить за развитием ситуации. Я думаю, что какое-то развитие можно ждать уже в ближайшие недели или месяцы», — добавил Джабаров.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины во время телефонного разговора.

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