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МО Бельгии: европейские военные не будут воевать на Украине, если приедут туда

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Европейские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, даже если прибудут в страну для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генштаба Бельгии Мишель Хофман.
МО Бельгии: европейские военные не будут воевать на Украине, если приедут туда
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

«Скажем прямо, речь не идёт о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — заявил он в интервью газете Le Soir.

По словам Хофмана, проблема обучения за пределами Украины состоит в том, что перемещения «утомительны» для украинских военнослужащих.

Ранее глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан сообщил, что Евросоюз провёл подготовку 55 тыс. военнослужащих украинской армии за полтора года.

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