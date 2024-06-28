МО Бельгии: европейские военные не будут воевать на Украине, если приедут туда

Европейские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине, даже если прибудут в страну для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генштаба Бельгии Мишель Хофман.

«Скажем прямо, речь не идёт о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — заявил он в интервью газете Le Soir.

По словам Хофмана, проблема обучения за пределами Украины состоит в том, что перемещения «утомительны» для украинских военнослужащих.

Ранее глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан сообщил, что Евросоюз провёл подготовку 55 тыс. военнослужащих украинской армии за полтора года.