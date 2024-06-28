МО Бельгии: европейские военные не будут воевать на Украине, если приедут туда
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«Скажем прямо, речь не идёт о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — заявил он в интервью газете Le Soir.
По словам Хофмана, проблема обучения за пределами Украины состоит в том, что перемещения «утомительны» для украинских военнослужащих.
Ранее глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан сообщил, что Евросоюз провёл подготовку 55 тыс. военнослужащих украинской армии за полтора года.