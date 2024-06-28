Грузия и Сербия не присоединились к решению о передаче доходов России Украине

Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к решению о передаче в пользу Украины доходов от замороженных российских активов.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины», — цитирует шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля ТАСС.

Также, по его словам, к решению присоединились Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже на следующей неделе.

В МИД России заявили, что Москва может обратиться в суд ООН из-за ситуации с передачей Украине доходов от российских активов.