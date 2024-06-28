Трамп: Байден ведёт себя как «слабый палестинец» касательно поддержки Израиля
Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп во время предвыборных дебатов.
«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — сказал экс-президент США.
Также Байден заявил, что при нём солдаты США якобы не гибнут вне страны.
Ранее в США стартовали первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа.
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