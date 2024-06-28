Россельхознадзор подтвердил возможность ввоза яблок и женьшеня из КНДР
Информация об этом появилась в пресс-релизе Россельхознадзора.
«Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что корейская сторона также готова экспортировать в Россию женьшень.
Ранее в ЦТАК заявили, что Россия и КНДР будут работать над увеличением объёмов двусторонней торговли.
Также в AP отметили, что визит российского лидера Владимира Путина в Пхеньян стал мощным сигналом Западу.