Россельхознадзор подтвердил возможность ввоза яблок и женьшеня из КНДР

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможности импорта северокорейских яблок в Россию.

Информация об этом появилась в пресс-релизе Россельхознадзора.

«Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что корейская сторона также готова экспортировать в Россию женьшень.

Ранее в ЦТАК заявили, что Россия и КНДР будут работать над увеличением объёмов двусторонней торговли.

Также в AP отметили, что визит российского лидера Владимира Путина в Пхеньян стал мощным сигналом Западу.