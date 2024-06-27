МО: беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России над Сирией
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В сообщении отмечается, что инцидент произошёл 27 июня над населённым пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 м, когда российский самолёт совершал плановый полёт.
«Российский лётчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — указали в оборонном ведомстве.
Аналогичный инцидент произошёл во вторник, 25 июня. Сообщалось, что Су-34 удалось избежать столкновения с БПЛА «коалиции» над Сирией.