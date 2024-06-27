Посол: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном «на финишной прямой»
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По его словам, иранская делегация не так давно побывала в Москве. Дедов добавил, что исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер подписал закон, вводящий в силу два межправительственных соглашения: по культурным центрам и международной информационной безопасности.
«Так что, я думаю, сейчас этот процесс уже на финишной прямой», — цитирует посла ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Мохбером, в ходе которого обсуждалось дальнейшее взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в ключевых областях.