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Посол: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном «на финишной прямой»

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Работа над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном идёт успешно, процесс подписания документа находится «на финишной прямой». С соответствующим заявлением выступил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.
Посол: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном «на финишной прямой»
  • Gettyimages.ru

По его словам, иранская делегация не так давно побывала в Москве. Дедов добавил, что исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер подписал закон, вводящий в силу два межправительственных соглашения: по культурным центрам и международной информационной безопасности.

«Так что, я думаю, сейчас этот процесс уже на финишной прямой», — цитирует посла ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Мохбером, в ходе которого обсуждалось дальнейшее взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в ключевых областях.

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