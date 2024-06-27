Медведев: США не выиграли холодную войну — они в шаге от её проигрыша

Соединённые Штаты, приписавшие себе победу в холодной войне, на деле находятся в шаге от её проигрыша.

Таким мнением поделился на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что одна страна, даже США, не может быть источником международного права, поскольку его существование требует «согласования воль».

«Соединённые Штаты Америки в какой-то момент посчитали, что они выиграли холодную войну… Они её не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что насаждаемый Западом миропорядок идёт вразрез с основами международного права.