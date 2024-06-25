Режиссёр Шон Стоун заявил, что Ассанж разозлил Хиллари Клинтон

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж разозлил Хиллари Клинтон и потому подвергся столь жёсткому преследованию со стороны США, заявил режиссёр Шон Стоун.

В беседе с RT он напомнил, что Ассанж стоит за просачиванием в СМИ электронной переписки Клинтон.

«Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарём, с проводимой ими политикой, в том числе (разумеется, в качестве примера) речь о войне против Ливии и целом ряде других разоблачений», — отметил Стоун.

Собеседник RT уточнил, что речь идёт о том, «как делаются дела» и как чиновники продают своё влияние тому, кто предложит большую цену.

Сам Ассанж уже прибыл в Таиланд. В Бангкоке его самолёт остановился для дозаправки, оттуда он отправится на остров Сайпан, где у журналиста пройдёт суд. После того как он частично признает вину на заседании, его отпустят на свободу.

Ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире RT прокомментировал освобождение Джулиана Ассанжа.