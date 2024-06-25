Саудовская Аравия осудила теракты в Дагестане и выразила соболезнования

Власти Саудовской Аравии осудили нападения на религиозные учреждения в Дагестане и выразили соболезнования родственникам погибших, народу и правительству России.

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Об этом пишет саудовское информационное агентство SPA. Также МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что «королевство отвергает все формы терроризма и экстремизма». Ранее Катар осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования.