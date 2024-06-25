Саудовская Аравия осудила теракты в Дагестане и выразила соболезнования
Власти Саудовской Аравии осудили нападения на религиозные учреждения в Дагестане и выразили соболезнования родственникам погибших, народу и правительству России.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет саудовское информационное агентство SPA.
Также МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что «королевство отвергает все формы терроризма и экстремизма».
Ранее Катар осудил теракты в Дагестане и выразил соболезнования.
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