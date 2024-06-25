Швыдкой: санкции ЕС относительно культурных ценностей выглядят комичными
Такое мнение, как информирует ТАСС, выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«... мы всегда покупали культурные ценности и ввозили их в страну, если это было важно для российской культуры», — отметил он.
Ранее ЕС запретил России продавать связанные с Украиной культурные ценности.
24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Он включает ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, а также запрет на импорт российского гелия.