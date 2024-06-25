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Швыдкой: санкции ЕС относительно культурных ценностей выглядят комичными

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Запрет Евросоюза в отношении России на покупку, продажу или ввоз на территорию сообщества культурных ценностей выглядит комичным, потому что Россия никогда занималась такой продажей, а, напротив, возвращала ценности в страну.

Такое мнение, как информирует ТАСС, выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«... мы всегда покупали культурные ценности и ввозили их в страну, если это было важно для российской культуры», — отметил он.

Ранее ЕС запретил России продавать связанные с Украиной культурные ценности.

24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Он включает ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, а также запрет на импорт российского гелия. 

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