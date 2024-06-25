Орбан назвал переговоры о членстве Украины в ЕС политически мотивированными

Венгрия считает политически мотивированными переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газетам германской редакционной группы Funke.

По его словам, Венгрия не согласна с этим процессом, однако не блокирует его и поддерживает начало переговоров.

При этом Орбан отметил, что сначала необходимо выяснить, каковы будут последствия принятия страны, находящейся в состоянии войны и чьи границы на практике не определены.

«Сейчас мы начинаем переговоры, не имея ясности в этих вопросах, это нехорошо. Это исключительно политически мотивированный процесс», — цитирует Орбана ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЕС и Украина могут до конца июня подписать соглашение по безопасности.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт пока будет блокировать €6,5 млрд из фонда мира для Украины. Это связано с дискриминацией венгерских коммерческих компаний на Украине.