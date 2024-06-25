RT в Telegram
Подпишись

Орбан назвал переговоры о членстве Украины в ЕС политически мотивированными

Короткая ссылка
Венгрия считает политически мотивированными переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газетам германской редакционной группы Funke.

По его словам, Венгрия не согласна с этим процессом, однако не блокирует его и поддерживает начало переговоров.

При этом Орбан отметил, что сначала необходимо выяснить, каковы будут последствия принятия страны, находящейся в состоянии войны и чьи границы на практике не определены.

«Сейчас мы начинаем переговоры, не имея ясности в этих вопросах, это нехорошо. Это исключительно политически мотивированный процесс», — цитирует Орбана ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЕС и Украина могут до конца июня подписать соглашение по безопасности.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт пока будет блокировать €6,5 млрд из фонда мира для Украины. Это связано с дискриминацией венгерских коммерческих компаний на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить