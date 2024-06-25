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Sony, Universal и Warner подали в суд на ИИ-стартапы

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Крупные звукозаписывающие студии Sony Music, UniversalMusic Group и Warner Records подали в суд на ИИ-стартапы Suno и Udio за нарушение авторских прав.

Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, компании обвинили ИИ-стартапы в массовом нарушении авторских прав за счёт использования записей лейблов для обучения систем искусственного интеллекта.

«Такие нелицензионные сервисы, как Suno и Udio... отодвигают для всех нас создание действительно инновационного ИИ», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта в систему судейства в фигурном катании.

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