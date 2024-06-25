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NI: устав блока не позволит Киеву получить членство в НАТО на саммите

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Устав НАТО не позволит Украине получить членство в альянсе на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала The National Interest.

«Киев надеется, что грядущий июльский саммит НАТО в Вашингтоне приведёт... к открытому приглашению в трансатлантический альянс. Однако это крайне маловероятно», — сказал Атламазоглу.

По его словам, на пути Украины к членству в НАТО стоит Статья пятая Североатлантического договора. Согласно ей, как отмечается, нападение на любого участника альянса расценивается как нападение на все страны блока.

«Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией», — добавил журналист.

Ранее в The Spectator заявили, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев не вступит в НАТО.

Также в CNN сообщали, что США и союзники обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО.

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