NI: устав блока не позволит Киеву получить членство в НАТО на саммите
«Киев надеется, что грядущий июльский саммит НАТО в Вашингтоне приведёт... к открытому приглашению в трансатлантический альянс. Однако это крайне маловероятно», — сказал Атламазоглу.
По его словам, на пути Украины к членству в НАТО стоит Статья пятая Североатлантического договора. Согласно ей, как отмечается, нападение на любого участника альянса расценивается как нападение на все страны блока.
«Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией», — добавил журналист.
Ранее в The Spectator заявили, что конфликт на Украине закончится тем, что Киев не вступит в НАТО.
Также в CNN сообщали, что США и союзники обсуждают, давать ли Украине гарантии вступления в НАТО.