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AP: США 25 июня объявят о новом пакете военной помощи Украине на $150 млн

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Вашингтон 25 июня объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка $150 млн.

Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что в новый пакет помощи войдут «критически необходимые Киеву боеприпасы», в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

При этом данных о том, будут ли входить в этот транш помощи новые дальнобойные ракеты ATACMS, нет.

Ранее Испания передала Украине новую партию зенитных ракет Patriot.

Также главы МИД ЕС одобрили передачу €1,4 млрд прибыли от активов России для Украины.

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