Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — цитирует французского лидера ТАСС. При этом Макрон отметил, что в последние месяцы не общался с российским президентом, однако не исключает возможности разговора на ту или иную тему. Ранее Макрон заявил, что французских военных не отправят на украинскую землю в ближайшее время. Также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Макрон слышит предупреждения России об Украине.