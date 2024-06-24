В КНДР раскритиковали США после удара ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS
Об этом сказал зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи.
«США сняли мешающую им маску, под которой оказался истинный облик жестокого антироссийского конфронтационного истерика», — сказал Пак Чон Чхон.
По его словам, подобные атаки неизбежно вызовут мощный ответ со стороны России.
Ранее ЦТАК написало, что договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи.